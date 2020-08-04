Son Dakika
Kurban Bayramı’nda korona virüs kurallarına uymayan 11 bin 449 kişiye ceza yazıldı
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’NIN UYARDIĞI 5 İLDEN BİRİ OLAN GAZİANTEP’TE 4 GÜNLÜK KURBAN BAYRAMI SÜRESİNDE MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALINI İHLAL EDEN 11 BİN 449 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.
Asayiş 04.08.2020, 16:08
9
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyardığı 5 ilden biri olan Gaziantep’te 4 günlük Kurban Bayramı süresinde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 11 bin 449 kişiye cezai işlem uygulandı.
Sağlık Bakanı Koca’nın yeni tip korona virüsün yayılımının arttığı 5 ilden biri olarak uyardığı Gaziantep’te polis ve zabıta ekipleri sahaya inerek vatandaşları uyarıyor. Yapılan uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayanlara ise caza yağıyor.
Kurban Bayramı’nda ekipler tarafından yapılan uyarılara rağmen kuralları ihlal eden 11 bin 449 vatandaşa cezai işlem uygulandı.
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 04 Ağustos 2020
|İmsak
|04:13
|Güneş
|05:56
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:08
|Akşam
|20:24
|Yatsı
|22:00
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25