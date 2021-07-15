Son Dakika
Kurban Bayramı öncesi otogarda otobüs denetimi
İstanbul’da emniyet ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Polis, denetimde otobüs sürücülerine ve yolculara uyarılarda bulundu.
Asayiş 15.07.2021, 13:09
İstanbul’da emniyet ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Polis, denetimde otobüs sürücülerine ve yolculara uyarılarda bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarın çıkış noktasında otobüsleri tek tek durdurarak kontrollerini gerçekleştirdi. Otobüs sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran ekipler, yolcuları da emniyet kemerlerini takmaları yönünde ikaz etti. Otobüslerin lastikleri incelenerek, yaz lastiği kullanıp kullanmadıklarına bakıldı.15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda gerçekleştirilen denetimlerin bayram sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.