banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Steven Gerrard:
Steven Gerrard: "Maçın favorisi Galatasaray
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
4. haftanın hakemleri belli oldu
4. haftanın hakemleri belli oldu

Kundaklanan ormanda mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE, KUNDAKLAMA SONUCU ÇIKTIĞI İDDİA EDİLEN VE 2 HEKTAR ALANIN GÖRDÜĞÜ ORMAN YANGININDA, VÜCUDUNUN BİR BÖLÜMÜ YANAN KAPLUMBAĞANIN ACI VE SUSUZLUKTAN AĞZINI AÇMASI DUYGUSAL ANLARIN YAŞANMASINA NEDEN OLDU.

Asayiş 30.09.2020, 16:32
2
Kundaklanan ormanda mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen ve 2 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında vücudunun bir bölümü yanan kaplumbağanın acı ve susuzluktan ağzını açması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen orman yangını kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın siyaha büründüğü yangını çıkardığı iddia edilen kundakçı, polis tarafından kısa sürede yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Alevlerin ardından acı manzara ortaya çıktı

Yangının havadan ve karadan yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışma ile söndürüldüğü bölgede ise acı bir tablo ortaya çıktı. Binlerce ağacın yandığı ormanlık alanda, onlarca yaban hayvanı da telef oldu. Yanan sahada mahsur kalan ve vücudunun bir bölümü yanan kaplumbağanın acı ve susuzluktan ağzını açması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Yaralı kaplumbağa, bir süre sonra ormanlık alanda ilerleyerek gözden kayboldu.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:17
Akşam 18:55
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0