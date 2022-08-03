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Kumluca açıklarında 4.2 şiddetinde deprem
Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Asayiş 03.08.2022, 13:50
Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığınca, Kumluca açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin en yakın yerleşim yerine 57 kilometre mesafede gerçekleştiği belirtildi.