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Kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 21 bin 828 lira ceza

Bolu’da, polis ekiplerinin kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 12 kişiye toplam 21 bin 828 lira para cezası kesildi.

Asayiş 24.06.2022, 12:41 24.06.2022, 13:08
Kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 21 bin 828 lira ceza

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Akpınar, Tabaklar ve İzzet Baysal mahallelerinde bulunan 3 kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin kahvehanelere düzenlediği operasyonda 12 kişi kumar oynadıkları sırada suçüstü yakalandı.

Kumar oynarken yakalanan şahıslara toplam 21 bin 828 lira para cezası kesildi. Kahvehane sahibi 3 kişi hakkında ise “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçundan adli işlem başlatıldı.

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