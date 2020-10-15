Kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan kum yüklü kamyonun su kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. idaresindeki 71 AP 650 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına yan yattı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan sürücü sağlık görevlilerince çıkartılarak ambulansla sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. Trafiğin akışı bir süreliğine tek şerit üzerinden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.