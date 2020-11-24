banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Sürücüsüz taksiler yollarda
Sürücüsüz taksiler yollarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı
Doların yükselişi devam edecek mi? 
Doların yükselişi devam edecek mi? 

Küle dönen evinde yanarak can verdi

Bursa’da yalnız yaşayan engelli bir kişi, küle dönen evinde yanarak can verdi.

Asayiş 24.11.2020, 13:58
Küle dönen evinde yanarak can verdi
banner422

Bursa’da yalnız yaşayan engelli bir kişi, küle dönen evinde yanarak can verdi.

Olay, Bursa’nın İznik’e bağlı Kaynarca Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangında, Hatice Öztürk (49) evden dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yangına müdahale etti. Alevler tamamen söndürülürken, engelli olduğu iddia edilen Öztürk yanarak can verdi.

Yalnız yaşayan kadının cenazesi İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu