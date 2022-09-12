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Küçükmece’de metrobüs yolunda ilginç olay
Küçükçekmece’de seyir halinde olan metrobüsten yola parça düştü. Yolcular arıza yapan metrobüsten inip yürümek zorunda kaldı. Yaşanan ilginç olay kameraya yansıdı.
Asayiş 12.09.2022, 15:12
Küçükçekmece’de seyir halinde olan metrobüsten yola parça düştü. Yolcular arıza yapan metrobüsten inip yürümek zorunda kaldı. Yaşanan ilginç olay kameraya yansıdı.
Olay, bugün Küçükçekmece meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir metrobüsten yola parça düştü. Yolcular arıza yapan metrobüsten inen zorunda kaldı. Ne olduğunu anmayan yolcular panik halde metrobüs yolundun yürüyerek gitmek istedikleri yere kadar yürüdüler. Paçanın görüntüsü ve vatandaşların metrobüs yolundan yürümeleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
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