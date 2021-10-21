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Küçükçekmece’de gençlik lokalinde yangın: Bin metrekare alan küle döndü

Küçükçekmece’de içerisinde kafeterya ve kütüphanenin bulunduğu gençlik lokalinde yangın çıktı. Yangında can kaybı yada yaralanma yaşanmazken yaklaşık bin metrekarelik lokal alev alev yanarak küle döndü.

Asayiş 21.10.2021, 05:44
Küçükçekmece’de gençlik lokalinde yangın: Bin metrekare alan küle döndü

Küçükçekmece’de içerisinde kafeterya ve kütüphanenin bulunduğu gençlik lokalinde yangın çıktı. Yangında can kaybı yada yaralanma yaşanmazken yaklaşık bin metrekarelik lokal alev alev yanarak küle döndü.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Pembegül Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde kafeterya ve kütüphanenin bulunduğu yaklaşık bin metrekarelik gençlik lokalinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Lokalden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Lokalde çıkan yangın kısa sürede büyürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan lokale müdahale etti. Polis ekipleri lokal ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde bekletildi.

Bin metrekarelik lokal küle döndü

Kısa sürede büyüyen yangında alev alev yanan bin metrekarelik lokal küle döndü.

Lokaldeki yangın bitişiğinde bulunan diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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