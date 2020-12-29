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Küçükçekmece’de feci olay: 13. kattan düşen 1.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Küçükçekmece’de bir sitenin içerisinde bulunan binanın 13’üncü katından düşen 1.5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Asayiş 29.12.2020, 15:30
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Küçükçekmece’de bir sitenin içerisinde bulunan binanın 13’üncü katından düşen 1.5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.Olay, Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, annesi temizlik yaptığı sırada pencereden sarkan 1.5 yaşındaki Hümanaz Ç., dengesini kaybederek 13’üncü kattan aşağıya düştü. Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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