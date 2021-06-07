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Küçükçekmece’de elektrik çalışmasında su borusu patladı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde BEDAŞ ekiplerinin elektrik çalışması yaptığı sırasında su borusu patladı. Patlama anı kameraya yansırken, vatandaşlar ise panik içinde kaçmaya başladı.

Asayiş 07.06.2021, 17:02
Küçükçekmece’de elektrik çalışmasında su borusu patladı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde BEDAŞ ekiplerinin elektrik çalışması yaptığı sırasında su borusu patladı. Patlama anı kameraya yansırken, vatandaşlar ise panik içinde kaçmaya başladı.

Olay, saat 14.10 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, BEDAŞ ekipleri caddede onarım ve bakım çalışması yapmaya başladı. İş makinesi çalışma yaptığı sırada su borusunu kırarak, patlattı. Su metrelerce yükseğe çıktı. Suyun patladığını gören vatandaşlar ise panikle kaçmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipleri, suyu kapattı. Ekipler daha sonra boruyu tamir etti.
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