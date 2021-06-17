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Küçükçekmece’de ambalaj fabrikasındaki yangın devam ediyor
Küçükçekmece’deki ambalaj fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın devam ediyor. Ambalaj fabrikasındaki yangına müdahale anları drone ile havadan görüntülendi.
Asayiş 17.06.2021, 01:51
Küçükçekmece’deki ambalaj fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın devam ediyor. Ambalaj fabrikasındaki yangına müdahale anları drone ile havadan görüntülendi.
Yangın saat 00.00’da Küçükçekme Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan ambalaj fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkmıştı. Yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.
Yangın havadan drone ile görüntülendiYaklaşık 2 saattir devam eden yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına müdahale anları ise havadan drone ile görüntülendi.