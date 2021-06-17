banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Biden, ısrarla soru soran muhabiri azarladı
Biden, ısrarla soru soran muhabiri azarladı
ABD ve Rusya'dan ortak bildiri
ABD ve Rusya'dan ortak bildiri
Şenol Güneş hedef tahtasında!
Şenol Güneş hedef tahtasında!

Küçükçekmece’de ambalaj fabrikasındaki yangın devam ediyor

Küçükçekmece’deki ambalaj fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın devam ediyor. Ambalaj fabrikasındaki yangına müdahale anları drone ile havadan görüntülendi.

Asayiş 17.06.2021, 01:51
Küçükçekmece’de ambalaj fabrikasındaki yangın devam ediyor

Küçükçekmece’deki ambalaj fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın devam ediyor. Ambalaj fabrikasındaki yangına müdahale anları drone ile havadan görüntülendi.

Yangın saat 00.00’da Küçükçekme Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan ambalaj fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkmıştı. Yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.

Yangın havadan drone ile görüntülendi

Yaklaşık 2 saattir devam eden yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına müdahale anları ise havadan drone ile görüntülendi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
20°
parçalı bulutlu
banner493