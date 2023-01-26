Küçükçekmece’de 3 katlı binada yangın paniği

Küçükçekmece’de 3 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Yangın, Küçükçekmece ilçesi Yarımburgaz Mahallesi Kanarya Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızla büyüyen yangına müdahale ederken binadaki vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi.