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Küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı.

Asayiş 24.07.2022, 20:53
Küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında çıkan yangında çiftlikte bulunan küçükbaş hayvanlardan bazılarının telef olduğu ve ambarda bulunan balyaların yandığı belirtildi. Olay anında müdahale eden Yenişehir itfaiyesinin yanı sıra bölge itfaiyelerinden takviye istendi. Olay yerine giden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Yangının henüz çıkış nedeni bilmiyoruz, üzücü bir olay. Yenişehir itfaiyesi ve diğer bölgelerden itfaiyeler olaya anında müdahale etti. Belediye olarak biz de olayı yakından takip ediyoruz. Kepçe, grayder ve kamyonlarımız ile çalışmalara katıldık. Çiftlik sahiplerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonraki süreçte üzerimize düşen ne varsa Yenişehir Belediyesi olarak yerine getireceğiz" diye konuştu.

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