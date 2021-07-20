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Krater gölüne giren genç boğuldu

Niğde’de serinlemek için krater gölüne giren 19 yaşındaki genç boğuldu.

Asayiş 20.07.2021, 18:38
Krater gölüne giren genç boğuldu
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Niğde’de serinlemek için krater gölüne giren 19 yaşındaki genç boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Nafi Evlendi, serinlemek için krater gölü olan Nar Gölü’ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan genç boğularak hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine Niğde ve Aksaray AFAD ekipleri sevk edildi. Göle gelen Aksaray AFAD su altı ve üstü arama kurtarma ekipleri gencin cansız bedenini gölden çıkardı.
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