Koyunlarını ölü görünce köpekleri kafalarından vurarak öldürdü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 10’dan fazla koyununu telef olmuş halde bulan çoban, bölgede gördüğü 2 köpeği kafasından tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi’nde bahçedeki ağılında çok sayıda koyunu bulunan E.G., ağıla geldiğinde 10’dan fazla koyununu parçalanmış halde buldu. Telef olan koyunlarını görünce çılgına dönen E.G., bölgede bulunan 2 köpeği fark etti. E.G., tüfekle defalarca ateş ettiği 2 köpeği kafasından vurarak öldürdü. İhbar üzerine Bodrum Belediyesi ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Şahsın silahına el konulup ifadesi alındı. Köpeklerin cansız bedenleri ise Bodrum Belediyesi görevlileri tarafından alınıp barınağa götürüldü. Köpeklerin koyunlara saldıran hayvanlar olup olmadığı bilinmezken, otopsiye götürülebileceği öğrenildi.