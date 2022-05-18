Köylere dadanan hırsızlar yakayı ele verdi: 6 gözaltı

Çankırı’da gittikleri köylerdeki evlerden çok sayıda malzeme çalan 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mayıs ayı içerisinde çeşitli tarihlerde, Çankırı merkez ilçeye bağlı İçyenice ve Ahlat köylerindeki evlerde bakır kazan, alüminyum tencere, hızar motorları, şarjlı matkap ve benzinli su motoru çalan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 3 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Hırsızlık olayları ile ilgili 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.