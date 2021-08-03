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Köyceğiz’de alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı

Muğla’daki yangınların 6. gününde facianın boyutu her geçen dakika büyüyor. Köyceğiz ilçesinde Perşembe günü başlayan ve zaman zaman kontrol altına alınan yangın bugün yeniden şiddetlendi. Yangın nedeniyle alevlerin yaklaştığı Çayhisar köyü boşaltılıyor.

Asayiş 03.08.2021, 16:21
Köyceğiz’de alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı

Muğla’daki yangınların 6. gününde facianın boyutu her geçen dakika büyüyor. Köyceğiz ilçesinde Perşembe günü başlayan ve zaman zaman kontrol altına alınan yangın bugün yeniden şiddetlendi. Yangın nedeniyle alevlerin yaklaştığı Çayhisar köyü boşaltılıyor.

Köyceğiz’de sabah saatlerinden itibaren yayılmaya devam eden yangında alevler Çayhisar köyüne yaklaşınca, insanlar canlarını ve mallarını kurtarmak için yetkililerin uyarılarını dikkate alarak köyü boşaltmaya başladı. Pek çok kişi köyü terk ederken, bazı kişiler ise kamyon ve kamyonetlere hayvanlarını yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya başladı. Öte yandan, yangının Zeytinalanı köyü ve köy yakınlarında bulunan orman deposuna doğru ilerlediği kaydedildi.
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