Köy mezarlığı alev alev yandı

Afyonkarahisar’daku mezarlık alan bir anda alev aldı. Çocuklar tarafından yakıldığı iddia edilen mezarlıktaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kurucaova köyündeki köy mezarlığında bugün yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Köylülerin müdahalesi yetersiz kalınca ihbar üzerine Bolvadin itfaiyesinin çabaları sonucu mezarlıktaki yangın söndürüldü. Kurur otların ve ağaçların zarar gördüğü yangın sonrası mezarlık küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangını çocuklar oyun oynarken çıkardığı iddia edildi.