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Koronaya aldırmadan parti yapan eğlence merkezine baskın: 49 kişiye ceza kesildi
Ataşehir'de korona virüs salgınına aldırış etmeden onlarca kişinin parti yaptığı gece kulübüne polis baskın düzenledi. Baskında toplamda 49 kişi ceza kesilmek üzere polis merkezine götürülürken, iş yeri sahibinin "kaç aydır iş yapamıyoruz" diyerek kendini savunması ilginç anlara sahne oldu.
Asayiş 26.10.2020, 09:13
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Ataşehir'de sabah saat 06.10 sıralarında bir gece kulübüne Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince baskın düzenlendi. Polis ekipleri, gece kulübünde korona virüse aldırmadan bir araya gelerek parti yapan 49 kişiye rastladı. Maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 49 kişiye 3 bin 180'er TL para cezası kesildi.
İş yeri sahibinin gazetecilere "30 tane garsonum işsiz kaldı. Kaç aydır iş yapamıyoruz" diyerek kendisini savunması ise ilginç anlara sahne oldu. Eğlence merkezinde baskında ceza kesilen bir kişi ise gazetecilere "Tamirciyim, buraya tamir yapmaya geldim" diyerek kendisini savundu.
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