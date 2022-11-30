Korona virüsten ölen babalarının mezarını memleketine taşıdılar, anısına da ev yaptılar

Mardinli Ali Daş, 2020 yılında korona virüs salgını başında İstanbul’da evlatlarını ziyaret etmeye giderken virüse yakalanarak hayatını kaybetti. O dönem tedbir nedeniyle Daş, İstanbul’da defnedildi. Daha sonra çocukları izin alarak babalarının mezarını önce Mardin’e taşıdı, ardından anısına ev yaptı.

İstanbul’da yaşayan çocuklarını 2020 yılında ziyaret etmek için seyahat eden Ali Daş, korona virüse yakalanarak vefat etti. Virüsün ilk başlarında alınan önlemler nedeniyle de İstanbul’a defnedildi. Daş, çocuklarına yaşadığı ve büyüdüğü köye defnedilmek istediğini vasiyet etti. Vefatından yaklaşık 10 ay sonra çocukları gerekli izinleri sağladılar ve babalarını büyüdüğü köy olan Mardin’in Derinsu köyüne defnettiler. Babalarının vefatından yaklaşık 1 yıl sonra özlemlerini dindirmek için Ali Daş’ın anısına Mardin taşından köylerine ev yaptırdılar.

“İlk yakalananlardan ve rahmetli olanlardandı”

Vefat eden Ali Daş’ın amcası olduğunu ve köy halkı tarafından Ali Daş’ın çok sevildiğini belirten Akif Işık, “Rahmetli Ali Daş amcamızdı, hem de komşumuzdu. Köyümüzde sevilen birisiydi. Çok değerli bir insandı. 1993’te çocukları iş imkanı için İstanbul’a gitmişti. Ali amca burada köyde kalıyordu, çocuklarını görmek için İstanbul’a gitmişti 1 ay kalıp dönecekti buraya. O dönmeden korona çıktı orada hastalığa yakalandı ve maalesef yeğeni ile beraber rahmetli oldu. İlk yakalananlardan ve rahmetli olanlardandı. Cenazelere kimse yaklaşamamıştı. 10 ay sonra yeğeniyle beraber cenazesini buraya getirdiler. İlk önce İstanbul’a defnedilmişlerdi. 10 ay sonra imkanları yetti köye getirdiler. Çocukları onu çok sevdiği için buraya bir ev yaptılar. Çocukları şu an İstanbul’da, yaz aylarında 1 veya 2 ay geliyorlar ardından geri dönüyorlar. Köyde iş imkanı olmadığı için orada çalışıyorlar” şeklinde konuştu.