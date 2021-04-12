Korona virüse aldırış etmeden halay çektiler!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir grup, sokağın giriş ve çıkışını araçlarla kapattıktan sonra halaya durdu. Bir düğün töreni öncesi gerçekleşen eğlencede korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayan grupta gelin ve damatla birlikte dakikalarca halay çekenler, bu kadarına da pes artık dedirtti. Uyarıları dikkate almayan grubun korona virüsle halaya durması cep telefonu kameralarına da böyle yansıdı. Bu görüntüler izleyenler tarafından tepki çekti.