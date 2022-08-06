Korkuteli’nde ev yangını

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çaykenarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Dürdane Can’ın evde olmadığı bir anda alevler kısa sürede her tarafı kapladı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken ev ve eşyalar yandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.