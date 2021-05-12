Köprüden atlayan gencin cesedine 9 gün sonra ulaşıldı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde köprüden Fırat Nehri’ne atlayan gencin cesedine 9 gün sonra ulaşıldı.

Olay, Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri üzerindeki köprüde yaşandı. 28 yaşındaki Salih Demir, köprüden suya atladı. Durumu fark ederek, suyun kenarına giden vatandaşlar, bir şey bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. Bölgede inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bölgeye gelen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dalgıç Polis ekiplerinin kurtarma botu ile arama çalışmaları 9’uncu gününde sonuç verdi. Dalgıç polisler, gencin cesedini atladığı köprünün 5 kilometre ilerisinde sazlık alanda buldu. Kurtarma botu ile su kenarına çıkarılan ceset, cenaze aracına konularak otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.