Köpek beslemek isteyen gençler ile mahalleli birbirine girdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan köpek barınağında köpekleri beslemek isteyen bir grup genç ile mahalle sakinleri birbirine girdi.

İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesine ait köpek barınağındaki köpekleri beslemek için Molu Mahallesi’ndeki barınağa gelen gençler ile mahalle sakini arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce mahalleli ve gençler birbirine girdi. Arbede anı kameralarca kaydedilirken, mahalle sakini bir süre sonra aracına binerek alandan uzaklaştı.