Köpeğini gezdirirken bıçaklandı

Samsun’da köpeğini gezdirirken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu.

Olay, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki T.K. köpeğini gezdirirken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sol bacağı ve sağ kolundan yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bıçaklı saldırgan kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.