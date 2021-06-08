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Köpeğin röntgenini görenler şok oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde araç çarpması sonucu veteriner hekime götürülen köpeğin röntgeninde havalı tüfek saçması çıktı.

Asayiş 08.06.2021, 15:58
Köpeğin röntgenini görenler şok oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde araç çarpması sonucu veteriner hekime götürülen köpeğin röntgeninde havalı tüfek saçması çıktı.

İlçede son dönemlerde çeşitli yaralanmalar ve hastalık sebebiyle veteriner hekime götürülen sokak hayvanlarının çekilen röntgen görüntüleri şoke ediyor. Görüntülerde hayvanların vücutlarında kurşun ve saçmalarla yaşadıkları ortaya çıkıyor. Son dönemlerde sıkça rastlanan bu olayların sonuncusu Ortakent Mahallesi’nde yaşandı. Bir aracın çarptığı köpek, ağır yaralı olarak veteriner hekime götürüldü. Çekilen röntgende hayvanın vücudunda havalı tüfek saçmaları ile yaşadığı ortaya çıktı. Köpeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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