Konya’daki kuyumcu soygununun şüphelileri adliyeye sevk edildi
KONYA’DA KUYUMCU DÜKKANINA GELEREK SOYMAK İSTEYEN VE İŞ YERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEN İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
Konya’da soymak istediği kuyumcu dükkanının sahibi tarafından vurularak, arkadaşıyla birlikte etkisiz hale getirilen 2 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sultan Caddesi üzerinde bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Koyuncu’ya ait kuyumcuya müşteri gibi giren Ahmet T. (19) iş yeri sahibine oyalarken dışarıda bekleyen diğer şüpheli Mustafa H. (19) elindeki pompalı tüfekle dükkana girdi. O sırada iş yeri sahibinin eşi Raziye Koyuncu’da iş yerinin arka kısmından aldığı pompalı tüfeği şüphelilere doğrulttu. Şüphelinin bir anlık dalgınlığından yararlanan iş yeri sahibi, şüpheliyi tabancasıyla bacağından yaraladı. Raziye Koyuncu ise bu sırada şüphelilerin kaçmaması için dükkandan çıkarak kapıyı kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, diğer şüpheli Ahmet T. olay yerinde gözaltına alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından şüphelilerden Mustafa H. ve Ahmet T., emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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