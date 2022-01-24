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Konya’nın merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının mesai saati sonrasında başladığı içeride kalan kimse olmadığı belirtiliyor.
Konya’da sünger fabrikası yanıyor: Binadan patlama sesleri yükseliyor
Konya’da sünger fabrikası yanıyor: Binadan patlama sesleri yükseliyor
Asayiş 24.01.2022, 20:30
Konya’da sünger fabrikası yanıyor: Binadan patlama sesleri yükseliyor
(KONYA) - Konya’nın merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının mesai saati sonrasında başladığı içeride kalan kimse olmadığı belirtiliyor.