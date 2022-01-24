Konya’da sünger fabrikası yanıyor: Binadan patlama sesleri yükseliyor

(KONYA) - Konya’nın merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının mesai saati sonrasında başladığı içeride kalan kimse olmadığı belirtiliyor.