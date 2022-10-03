Konya’da suç makinesi hırsız ve telefon kapkaççısı yakalandı

Konya’da camilere ve evlere dadanan, 25 adet suç kaydı bulunan hırsız ile bir vatandaşın yanına yaklaşarak telefonunu gasp eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde, meydana gelen su sayacı ve musluk hırsızlığı olaylarına yönelik yapılan incelemeler sonucu merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi’nde bir binada çok sayıda su sayaçları ve musluk başlıkları ele geçirdi. Yapılan araştırmalarda ele geçirilen malzemelerin bir kısmının Meram ve Karatay İlçe Müftülüklerine bağlı camilere ait olduğu, bir kısmının ise evlerden çalındığı tespit edildi. Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda hırsızlık mallarının M.Y.’ye (27) ait olduğu ve bu malzemeleri, 25 adet hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olan H.A.’dan (25) satın aldığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde Süleymaniye Mahallesi’nde polis ekiplerini görmesiyle kaçmaya başlayan hırsızlık şüphelisi H.A., yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan şahsın 4 adet açıktan hırsızlık, 5 adet mabetten hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan malzemeleri satın aldığı tespit edilen M.Y. hakkında da hırsızlık malı satın almak suçundan işlem başlatıldı.

Kaldırımda yürüyen vatandaşın telefonunu gasp etti

Bir başka hırsızlık olayı ise merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi üzerinde meydana geldi. Dün saat 19.45 sıralarında kaldırımda yürüyen bir kişinin yanına yaklaşan şahıs, cep telefonunu kapkaç yaparak kayıplara karıştı. Telefonu çalınan kişi olayı polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevre güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde kapkaç şüphelisinin 5 adet suç kaydı olan O.Ü. (21) olduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde O.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde kapkaç olayını kendisinin gerçekleştirdiğini ve çaldığı cep telefonunu bir telefoncu dükkanına sattığını itiraf etti. O.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, çalıntı cep telefonunu satın alan iş yeri sahibi M.D. hakkında işlem başlatıldı. İş yerinde polis ekiplerince el konulan cep telefonu ise sahibine teslim edildi.