Konya’da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

Konya’da polisin düzenlediği operasyonda, 305 litre etil alkol, 56 adet alkol kiti, 7 adet alkol yapımında kullanılan aparat, 118 adet boş pet şişe ve 30 litre sahte alkollü içecek ele geçirirlerken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, halkın sağlığını hiçe sayarak haksız kazanç elde etmek için sahte alkollü içki üreten şahıslara yönelik 81 ilde operasyon gerçekleştirdi. Konya’da da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, tespit edilen 4 ev, 3 araç ve 1 depoya operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda sahte alkollü içki yapımında kullanılan 305 litre etil alkol, 56 adet alkol kiti, 7 adet alkol yapımında kullanılan aparat, 118 adet boş pet şişe ve 30 litre sahte alkollü içecek ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili sahte alkollü içki üretimi ve ticareti yaptığı tespit edilen 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.