Konya’da narkotik ekiplerinden kökünü kurutma operasyonu: 21 gözaltı

Konya’nın Ereğli ilçesinde eş zamanlı düzenlenen ve ’kökünü kurutma’ adı verilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 21 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Konya’ya uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu süren kanalların tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Şube ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 120 gram metamfetamin maddesi, 350 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile eroin, 8 kök Hint keneviri, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak’ suçlarından gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.