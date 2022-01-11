Konya’da kargoyla Hakkari’ye gönderilen 100 adet av tüfeği namlusu ele geçirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir kargo aracında, yasa dışı üretildiği ileri sürülen ve Hakkari’ye gönderilen 100 adet av tüfeği namlusu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbar üzerine Beyşehir ilçe merkezinde yasa dışı olarak üretildiği öne sürülen av tüfeği namlularının kargoyla Hakkari iline gönderilmek istendiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Hakkari’ye gönderilmek istenirken yolda durdurulan bir kargo aracında yaptığı aramada, 100 adet kaçak av tüfeği namlusu ele geçirdi. Ekipler, namlulara el koydu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılan şüpheli tüfek imalatçısı B.T.’nin ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.