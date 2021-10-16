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Konya’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Asayiş 16.10.2021, 09:35
Konya’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Adana Aksaray Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Ş. (42) idaresindeki 63 HV 463 plakalı otomobil ile Selami A. (21) yönetimindeki 38 BK 925 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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