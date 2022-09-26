Konya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.50 sıralarında Ereğli ilçesi, Konya Adana Karayolu üzerinde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Koçak idaresindeki 42 ABD 736 plakalı Ford marka otomobil ile E.O. yönetimindeki 33 END 32 plakalı Audi otomobil çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüleri ile 33 plakalı otomobilde bulunan S.Ü. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Hakan Koçak, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.