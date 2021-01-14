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Konya’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Konya’nın Ereğli ilçesinde, polis tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 14.01.2021, 09:40
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Konya’nın Ereğli ilçesinde, polis tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, ilçede meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda farklı zamanlarda meydana gelen 3 ayrı iş yeri ve kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili olarak ilçede faaliyet gösteren 2 iş yerinde çalıntı 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Olayın şüphelisinin U.B. (37) olduğu tespit edilirken, dizüstü bilgisayarlar sahiplerine teslim edildi. İki iş yeri sahibi hakkında Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan tahkikat başlatılırken, şüpheli U.B. Halkapınar ilçesinde bir ikamette yakalandı. Şüphelinin başka illerdeki 2 ayrı hırsızlıktan da arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen U.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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