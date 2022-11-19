Konya’da 82 aranan şahıs polisin operasyonlarıyla yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında 20 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların da bulunduğu 82 kişiyi operasyonlarla yakaladı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, gasp gibi birçok suçtan aranması olan 82 şahsın peşine düştü. Ekipler, Konya’nın merkez ilçelerinde şahısların gizlendiği adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda, hakkında iki ayrı kasten yaralama suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan M.P. (32), hırsızlık ve suçluyu kayırma suçlarından kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan M.K. (36), yine hırsızlık suçundan 22 yıl hüküm giyen M.G. (41) isimli şahsın da aralarında bulunduğu 82 aranan şahıs ekipler tarafından yakalandı. Yakalanandan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 33 kişi cezaevine gönderilirken, 49 kişi de adli makamlara teslim edildi. Cezaevine teslim edilen 33 kişinin toplam 144 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşıldı.