Konya’da 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya’da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda yaklaşık 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda KOM ekipleri tarafından yapılan teknik ve takibin sonucunda Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bir iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi. Ekiplerin belirlediği adrese yapılan baskında, aparat vasıtasıyla bir araca akaryakıt aktarımı yapıldığı esnada suçüstü yapıldı. Öte yandan iş yerinde yapılan incelemede 5 bin 930 litre kaçak ve karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahsın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.