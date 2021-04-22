Konya’da 6. kez alkollü yakalanan sürücü 6,72 promilli çıktı

Konya’da jandarma denetiminde 6. kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün 6,72 promil alkollü tespit edildi. 3 bin 800 lira ceza kesilen sürücü "Bu seferlik affedin" diye yalvardığı polis ve jandarmaya daha sonra "Size yalvardığım kadar Allah’a yalvarsam günahlarımı affederdi" diyerek tepki gösterdi.

Edinile bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasına yaklaşırken kendilerini görüp bahçe yoluna sapan otomobili takibe aldı. Jandarma ekipleri, kaçmak isteyen ancak aşırı alkollü olduğu için bunu başaramayan sürücüyü durdurarak araçtan indirdi. Yapılan alkol ölçümünde 6,72 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, jandarmayı hayrete düşürdü.

"Size yalvardığım kadar Allah’a yalvarsam günahlarımı affederdi"

Jandarmanın yaptığı kontrolde sürücü R.O.’nun daha öncede 5 kez alkollü araç kullandığı ve ehliyetine de bu nedenle alı konulduğu anlaşıldı. Jandarma ekipleri, alkollü sürücüyü polis ekiplerine teslim ederken, sigorta ve vizesi olmadığı tespit edilen otomobilin yakalanmasının olduğu da ortaya çıktı. Otomobil trafikten men edilirken, sürücüye ise Karayolları Trafik Kanunu’nun farklı maddelerinden toplamda 3 bin 800 lira ceza kesildi. Adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınan sürücü, önce evraklarını imzalamak istemediği polis ekiplerine, “Beni bu seferlik affedin ya ne olursunuz?” diye yalvararak kendisine ceza kesilmemesi için uzun süre dil döktü. Polis ekiplerini ikna edemeyince yere çökerek, “Size yalvardığım kadar Allah’a yalvarsam günahlarımı affederdi, etmen ya abi, beni idam mı edeceksiniz” diyerek yalvarışlarını sürdüren sürücü, hakkında işlem yapılacağını anlayınca “Terörist miyim ya, ben terörist miyim” diye tepki gösterdi. Araç oto parka çekilirken, sürücü de işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü.