Konya’da 39 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin pazarda yaptıkları denetimlerde, 39 kilo kaçak kıyılmış tütün, 3 bin 400 makaron ve 2 bin 204 dolma sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişiye toplam 10 bin 423 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Perşembe pazarında kaçak tütün denetimi yaptı. Yapılan incelemelerde, kaçak tütün ve sigara satışı yaptığını tespit ettiği Ö.E.’den 2 kilo kıyılmış tütün ve 285 dolma sigara, E. F.’den 5 kilo kıyılmış tütün, Ü.F.’den 12 kilo kıyılmış tütün ve bin adet makaron, F T.’den 11 kilo kıyılmış tütün, bin 349 dolma sigara ve 2 bin 400 makaron ile M.E.’ den 9 kilo kıyılmış tütün ve 570 dolma sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişiye toplamda 10 bin 423 TL para cezası kesildi. Emniyete götürülen 5 kişinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.