banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Biden, ısrarla soru soran muhabiri azarladı
Biden, ısrarla soru soran muhabiri azarladı
ABD ve Rusya'dan ortak bildiri
ABD ve Rusya'dan ortak bildiri

Kontrolden çıkan tır istinat duvara çarparak durabildi; kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden tır, yolun sağ tarafındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada tırın dorsesi devrilirken, 1 kişi yaralandı.

Asayiş 17.06.2021, 10:46
Kontrolden çıkan tır istinat duvara çarparak durabildi; kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden tır, yolun sağ tarafındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada tırın dorsesi devrilirken, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük-İnegöl karayolunda seyir halinde bulunan 34 CIS 749 plakalı tır sürücüsü Cengiz Y., Mezitler mevkiine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan yolun sağ tarafındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada tırın dorsesi devrilirken, araç içinde yolcu olarak bulunan Cihan Ö. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Bozüyük-İnegöl karayolunda kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde verildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı bulutlu
banner493