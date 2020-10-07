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Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA, KONTROLDEN ÇIKAN TIR DEVRİLDİ. KAZADA SÜRÜCÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.
Asayiş 07.10.2020, 15:32
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza İnegöl Kurşunlu yolunda meydana geldi. İnegöl’den Kurşunlu istikametine giden Zafer U idaresindeki 41 VS 927 plakalı tır Hasanpaşa köprüsüne geldiği sırada kontrolden çıkarak yan yola devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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