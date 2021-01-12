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Kontrolden çıkan tır bahçe duvarına çarparak durabildi
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan tır bahçe duvarına çarparak durabildi. Tır sürücüsü feci kazadan güçlükle kurtuldu
Asayiş 12.01.2021, 10:10
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan tır bahçe duvarına çarparak durabildi. Tır sürücüsü feci kazadan güçlükle kurtuldu
Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Feyzedin Bingöl idaresindeki 02 AAH 589 plakalı Scania marka tır, Balkar beldesi içerisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğini altına alarak sürüklemeye başladı. Kontrolden çıkan tır, yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Yaşanan kazada sürücü Feyzedin Bingöl yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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