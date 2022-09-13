Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü

Antalya’da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Yaşar Sabutay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Sabutay caddesinden Kundu istikametine seyir halinde olan Damla Demirelli (27) idaresindeki 07 ASV 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil takla atarak ağaçlık alana devrildi. Kaza sonrası araç sürücüsü Damla Demirelli ağır yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Damla Demirelli hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil olay yerine gelen çekiciyle otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.