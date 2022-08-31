Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi D650 Karayolu ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Ömer A. idaresindeki 54 ADD 107 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

“Arabanın havaya kalktığını gördüm”

Kazayı gören Güngör Aktaş, “Çok yavaş gidiyordu. Hızı 70-80 civarındaydı. Ben sağ şeritte gidiyordum. O da sol şeritte gidiyordu. Bir anda refüjün kaldırım taşına vurdu. Galiba tansiyonu düşüktü. Arabanın havaya kalktığını gördüm, panikledim. Dörtlülerimi yakıp arkadan gelen araçları durdurdum. Sonra aracın başına gelip amcayı indirdik. Kendisine, ‘İyi misin?’ diye sordum. Ardından 112 acil çağrı merkezine haber verdim. Şoför yalnızdı zaten, yanında kimse yoktu” dedi.