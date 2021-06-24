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Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı

Antalya’da içinde iki kişinin bulunduğu otomobil aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkıp ve kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Asayiş 24.06.2021, 10:29
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı

Antalya’da içinde iki kişinin bulunduğu otomobil aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkıp ve kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay dün gece Kumluca ilçesi Temel Eğitim Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Kenan Işık’ın (22) kullandığı 07 HN 631 plakalı otomobil saat 24. 00 te Temel Kavşağını yaklaşık 100 metre geçtikten sonra kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan Kenan Işık ve beraberindeki arkadaşı Süleyman Kumru (21) hafif yaralandı. Çarpmanın etkisi ile alev alan otomobil, diğer yolcuların araçlarında bulunan yangın tüpü ile müdahalesi soncu yanmaktan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralılar Kumluca Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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