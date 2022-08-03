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Kontrolden çıkan otomobil kahvehanede çay için müşteriye çarptı

Konya’nın Hüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kahvehanenin önünde çay içip sohbet eden müşteriye çarptı.

Asayiş 03.08.2022, 14:04
Kontrolden çıkan otomobil kahvehanede çay için müşteriye çarptı

Konya’nın Hüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kahvehanenin önünde çay içip sohbet eden müşteriye çarptı.

Kaza, Hüyük ilçesi merkezinde yeni belediye hizmet binası karşısındaki Prof. Ahmet Ayhan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. idaresindeki otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde sohbet edip çay içen müşterilerin bulunduğu bir kahvehaneye yöneldi. Otomobil iş yerinin duvarına çarparak durabilirken, kahvehane önünde çay içip arkadaşlarıyla sohbet eden müşterilerden Murtaza S. yaralandı. Kahvehane ve çevresinde korku ve paniğe yol açan kazada yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi gördüğü belirtildi.

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