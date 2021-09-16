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Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki evin bahçesine uçtu. Araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 16.09.2021, 23:30
Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki evin bahçesine uçtu. Araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahalle kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir’den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Nevzat K. (66) idaresindeki 44 NP 476 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolunda savrulan otomobil, yolun sol tarafındaki bir evin bahçesine uçtu. Bahçedeki bir ağaca çarparak yan duran otomobildeki sürücü, sıkışarak ağır yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan Nevzat K., önce Kula Devlet Hastanesi’ne, daha sonra da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Nevzat K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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