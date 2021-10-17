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Kontrolden çıkan kamyonet bariyerlerin üzerine devrildi: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle kapanan yolda trafik durma noktasına geldi.

Asayiş 17.10.2021, 18:11
Kontrolden çıkan kamyonet bariyerlerin üzerine devrildi: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle kapanan yolda trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmit D-100 karayolu Ankara istikameti Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. (37) idaresindeki 39 LR 557 plakalı hurda yüklü kamyonet, seyir halinde ilerlediği sırada yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda fren yapılınca kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan kamyonet, yol kenarındaki bariyerlerin üzerine devrildi. Devrilen kamyonette bulunan Samet C.S.(20) ve Barış Ö.(26) yaralanırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada bariyerlere devrilen kamyonet sebebiyle kapanan D100 Karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan kamyonet çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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