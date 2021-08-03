Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Antalya’nın Aksu ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan LPG yüklü kamyonet yan yola saparak önce bariyerlere, sonra çekici bekleyen park halindeki bir araca ve elektrik direklerine çarparak durabildi. Park halindeki aracın sürücüsü ölümden saniyelerle kurtulurken o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Ana cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ozan Güven yönetimindeki 34 BZF 70 plakalı LPG yüklü araç, anayoldan savrulmaya başlayarak tali yolda park halinde çekici bekleyen yabancı plakalı Hasan İnci’ye ait otomobile ve ardından elektrik direklerine çarparak durabildi. Araç içerisinde bulunan 5 yaşındaki çocuk yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aracı arızalandığı için ağacın gölgesinde park halinde beklediğini kaydeden Hasan İnci, “Hollanda’dan 3 haftalığına tatile geldim. Aracım arızalandığı için çekiciyi bekliyordum. Ben eşimle dışardayken, 5 yaşındaki oğlum arabanın içinde oturuyordu. O an kamyon şoförü yoldan çıktı arabayı önüne aldı buraya sürükledi. Çocuğum yaralı hastaneye götürdüler. Nefes almakta zorluk çekiyordu. Durumları nasıl bilmiyorum” dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada can kaybı yaşanmadı. Görüntülerde, 34 BZF 70 plakalı LPG yüklü araç seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolsüz bir şekilde ana yoldan tali yola doğru ilerliyor. Araç daha sonra park halinde çekici bekleyen PR-759-H plakalı otomobile ve elektrik direklerine çarpıyor.